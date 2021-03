[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하 1층 프리미엄 식품관 청과매장에서 스테비아 참외를 선보이고 있다. 스테비아 참외는 설탕의 당분보다 200~300배 높은 단맛을 내는 천연감미료 ‘스테비오사이드’라는 성분을 추출해 당도를 높인 참외다. 일반 참외보다 당도가 월등하며 식감 또한 부드럽고 아삭하다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr