▲백장현씨 별세, 백승철(치과원장)씨 부친상, 금춘수(㈜한화 부회장)씨 장인상 = 28일, 대구 파티마병원 장례식장 302호실, 발인 30일, 장지 경북 칠곡군 현대공원 1묘원, 053-940-7494. 코로나19로 조문은 정중히 사양합니다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr