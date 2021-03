2021 등록금반환운동본부 소속 대학생들이 28일 서울 종로구 경복궁역 인근에서 코로나19 비대면 수업 여파로 인한 대학 등록금 반환을 촉구하는 삼보일배를 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

