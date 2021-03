경기소방본부, 인사담당관·안전체험관리추진단 등 2개 과(課) 신설

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 인사담당관과 경기도국민안전체험관리추진단 등 2개 과(課)를 신설한다.

경기소방본부는 1만명이 넘는 전국 최대 규모의 소방인력 관리와 안전체험관 건립을 위해 인사담당관과 경기도국민안전체험관추진단 등 2개 과를 29일자로 신설한다고 28일 밝혔다.

이에 따라 경기소방본부는 기존 9개과에서 11개과로 늘어나게 된다.

인사담당관은 소방행정과에서 분리돼 효율적인 조직 및 정원 관리와 인사정책, 신규인력 채용, 승진임용 등 소방공무원 인사관리 등을 총괄하게 된다.

경기도국민안전체험관추진단은 오는 11월 오산시에 준공 예정인 체험관의 정상 개관을 위한 업무를 맡게 된다.

경기소방본부는 아울러 기존 청문감사담당관이 소방감사과로 명칭을 바꾸고, 과장의 직급을 소방정(4급 상당)에서 소방준감(3급 상당)으로 올렸다.

이로써 경기소방본부 내 소방준감은 8명에서 9명으로, 소방정은 44명에서 45명으로 각각 1명씩 늘어나게 된다. 전체 직원은 1만1053명으로 625명 증원된다.

서승현 경기소방본부 소방행정과장은 "소방인력을 증원하고 도민안전 강화와 신속한 재난대응을 위해 조직개편을 단행했다"면서 "더욱 강화된 소방조직을 통해 도민안전을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

경기도의회는 앞서 이러한 내용을 담은 '경기도 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안'을 지난 달 통과시켰다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr