5번째 5G 서비스 수출…LG유플러스, 태국 1등 통신사 맞손

태국 최대 이통사 AIS와

5G 솔루션 및 콘텐츠 수출 계약

역대 최대 규모인 1100만달러 규모

亞 5개국 누적 수출액 2200만달러

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스가 올해 글로벌 5G 콘텐츠 연합을 확대한 데 이어 태국 1등 통신사와 손잡으며 5번째 서비스 수출 성과를 거뒀다. 단일 국가 기준 최대 수출 규모일 뿐만 아니라 단순 콘텐츠 외 서비스 솔루션까지 수출 영역을 확대했다는 점에서 의미가 크다.

LG유플러스는 태국 최대 이동통신사 AIS와 역대 최대인 1114만불 규모의 5G 솔루션 및 콘텐츠 수출 계약을 체결하고 4월부터 서비스를 제공한다고 28일 밝혔다. 수출 계약은 지난 1월부터 진행됐으며 계약은 화상회의 방식으로 이뤄졌다.

AIS는 2020년 말 기준 매출액 기준 시장점유율 45.6%를 보유한 태국 최대 이동통신사로 4100만여명의 가입자를 보유하고 있다. 지난해에는 태국 최초로 5G 전국망을 구축해 77개 지역에서 서비스를 제공하고 있다.

앞서 LG유플러스는 2019년 차이나텔레콤(중국)을 시작으로, 작년 홍콩텔레콤(홍콩), KDDI(일본), 청화텔레콤(대만)에 5G 콘텐츠를 수출한 바 있다. 이번 계약으로 5G 솔루션?콘텐츠 누적 수출 총 2200만불을 달성하게 됐다.

AIS 수출 규모는 LG유플러스 5G 콘텐츠 총 수출액의 절반을 차지하는데, 5G 콘텐츠만 판매했던 기존 수출과 달리 ▲증강현실(AR)·가상현실(VR) 콘텐츠를 비롯해 ▲어플리케이션 및 서버 플랫폼 구축 ▲AIS 임직원 운영 가이드 교육 ▲서비스 상용화 테스트 등 서비스 론칭까지 토탈 솔루션을 제공한다.

LG유플러스는 한국 음악 프로그램의 아이돌 공연, 유명 연예인과 '일대일 VR 데이트' 등 차별화된 5G 콘텐츠가 태국 고객들에게 관심을 끌 것으로 기대하고 있다. 또한 AIS에 기존의 5G 콘텐츠뿐만 아니라 국내 방영 중인 인기 콘텐츠도 지속 업데이트해 공급한다. '태양의 서커스' 등 해외 유명 공연 콘텐츠도 제공하고 AIS에 5G 서비스 운영 노하우도 전수한다.

최윤호 LG유플러스 XR서비스담당 상무는 "이번 AIS 수출 계약은 코로나19 영향으로 해외 진출이 어려운 상황임에도 불구하고 LG유플러스가 내수산업의 한계를 극복하고 해외시장을 목표로 삼아 국가별 판매전략을 수립해온 결과"라며 "단순 콘텐츠에서 나아가 AIS에 토탈 솔루션 제공을 통해 향후 주변 동남아 국가로의 확대 가능성을 열었다는 것에 큰 의미가 있다"고 말했다.

프라따나 릴라파낭 AIS 소비자사업최고책임자는 "AIS는 태국 내 가장 넓은 커버리지를 기반으로 5G 서비스를 통해 디지털 라이프 서비스를 제공한 최초 기업으로 5G 서비스를 지속할 계획"이라며 " 대한민국 최대 엔터테인먼트 콘텐츠 제공기업인 LG유플러스와 협력을 지속할 것"이라고 말했다. 이어 "AIS의 '5G PLAY VR' 앱을 통해 실감형 콘텐츠 경험을 제공해 태국을 포함해 동남아에서 최대 독점 몰입형 콘텐츠를 제공하는 플랫폼으로 거듭날 것"이라고 덧붙였다.

한편 LG유플러스는 지난해 글로벌 5G 콘텐츠 연합체 'XR 얼라이언스'를 출범하고 초대 의장사를 맡고 있다. XR 얼라이언스는 미국의 '퀄컴', '버라이즌', 유럽·캐나다·일본·중국·대만의 통신사 '오렌지', '벨 캐나다', 'KDDI', '차이나텔레콤', '청화텔레콤', 캐나다·프랑스의 실감 콘텐츠 제작사 '펠릭스 앤 폴 스튜디오', '아틀라스 파이브' 등 7개 지역 10개 사업자가 참여하고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr