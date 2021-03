KT, 광명시청에 클라우드 기반 화상회의 플랫폼 공급

내달부터 'KT 비즈미트' 서비스 제공

[아시아경제 차민영 기자] KT가 경기 광명시청 1300명 직원을 대상으로 클라우드 기반 화상회의 플랫폼인 'KT 비즈미트'를 제공한다고 28일 밝혔다.

광명시청의 화상회의 솔루션은 다음달부터 공공기관 전용 클라우드인 KT G-클라우드를 활용해 서비스형 소프트웨어(SaaS) 방식으로 서비스된다. 소프트웨어 이용자 수만큼 비용이 정산돼 효율적이고, 정부기관에 의해 보안성을 검증받은 G-클라우드 기반인 만큼 안정적이다.

KT가 올해 1월 출시한 KT 비즈미트는 코로나19로 인해 일상화된 화상회의, 스마트오피스(재택근무), 비대면 교육, 화상상담 등에 유용한 솔루션이다. 수천 명이 동시에 접속하는 것도 가능해 웨비나(웹 세미나)에도 효율적이라는 평가를 받고 있다.

주요 기능은 ▲최대 5000명까지 접속 가능한 환경 ▲깨끗한 화질과 음질 보장 ▲여러 종류의 코덱 연동으로 인한 영상?음향?주변기기 호환 ▲보안 강화를 위한 회의 종료 후 임시데이터 삭제 등이다.

모바일 화상회의 기능도 제공해 광명시 공무원들은 앞으로 어디서나 시민들에게 화상상담을 제공할 수 있게 된다. 광명시와 KT는 사용자 수만큼 비용을 지불하는 SaaS 방식으로 별도의 전자회의 시스템을 구축하는 것보다 예산을 절감하고, 비대면 행정업무의 유연성을 높일 것으로 기대하고 있다.

이미희 KT Cloud/DX사업본부장 상무는 "KT가 보유한 맞춤형 솔루션이 광명시청의 비대면 업무혁신에 도움이 돼 기쁘다"며 "비대면 SaaS 솔루션이 코로나19로 인해 필수가 된 재택근무, 화상회의 등 비대면 업무협업을 강화시킨 것처럼 기업들의 디지털혁신을 지원하기 위해 클라우드 기반의 다채로운 정보통신기술(ICT) 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.

한편, KT 비즈미트는 KT Cloud Biz스토어에서 클라우드 콘솔 없이 간편하게 월 구독형 서비스로 신청할 수 있다. 서비스를 체험하도록 올해 말까지 신규 가입자를 대상으로 1개월 무료이용 혜택을 제공한다. KT는 클라우드를 기반으로 중견?중소기업, 소상공인들의 업무혁신에 도움을 주기 위해 다양한 비즈니스 솔루션과 업종특화 SaaS를 선보일 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr