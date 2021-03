인천국제공항 개항 20주년…"세계 관문으로 재도약"

1992년 11월 착공, 2001년 3월29일 개항

2019년 국제화물 세계 3위, 국제여객 5위

정세균 총리 "정책적 지원 아끼지 않겠다"

[아시아경제 문제원 기자] 인천국제공항이 개항 20주년을 맞아 기념식을 개최했다.

국토교통부와 인천국제공항공사는 2001년 3월29일 개항한 인천국제공항이 이날로 개항 20주년을 맞아 기념식을 개최했다고 29일 밝혔다.

제1여객터미널 밀레니엄홀에서 개최된 기념식에는 정세균 국무총리, 진선미 국토교통위원회 위원장, 변창흠 국토교통부 장관, 강동석 초대 사장(건설교통부 전 장관), 박남춘 인천시장 등이 참석했다.

인천국제공항은 1992년 11월 착공해 2001년 3월29일 개항했다. 이후 2002∼2008년(2단계), 2009∼2017년(3단계) 확장사업을 했고 2017년부터 2024년까지 4단계 확장사업을 진행 중이다.

인천국제공항은 개항 이후 국내 유일의 관문공항으로서 73개국 255개 노선을 연결하며 100개가 넘는 항공사를 취항해 2019년 기준 국제화물 세계 3위(연 266만t), 국제여객 세계 5위(연 7000만명)의 쾌거를 달성했다.

국제공항협의회(ACI) 주관 세계공항서비스평가(ASQ)에서 최초로 12년 연속 1위(2005∼2016년)를 차지하며 세계 일류 공항 운영 능력과 노하우를 인정받았다.

또 2004년 이후 당기순이익을 기록하고 있고 2015~2019년 5년간 약 1조8600억원의 정부 배당을 실현(누적배당금 2조5800억원)하는 등 국가 재정에도 기여해왔다.

지난해 코로나19로 인한 전세계적 위기상황에서도 핵심 기반산업인 항공산업의 생태계 붕괴를 막기 위해 1조2000억원 규모의 공항시설 사용료 감면, 납부유예 등 범정부 대책을 적극 지원했다.

정부는 이날 코로나19 위기극복과 항공산업 재도약을 다짐하는 '인천국제공항 신(新) 비전 2030+ 선포식'도 진행했다. 사람중심 공항, 문화 네트워크를 통한 품격 있는 공항, 패러다임을 혁신하는 미래공항으로 도약하자는 목표를 담았다.

정세균 국무총리 "인천국제공항은 명실상부한 세계 일류 공항으로 발돋움하며 국민의 희망을 실현하고 대한민국 항공산업의 눈부신 성장을 이끌어 왔다"며 "동북아 교통과 물류의 중심이 돼 항공산업의 재도약을 이끌 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

