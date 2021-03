동작구, 태평백화점 방문자들 신속한 코로나19 검사 당부

3월14~25일 백화점 방문자 진단검사 당부...구 차원에서 백화점 전 직원 대상 검사 실시 등 방역에 총력...가까운 선별진료소에서 즉시 검사 가능...동작구는 ▲보건소 ▲사당문화회관 등 선별진료소 2개소 운영 중

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)는 최근 코로나19 확진자가 발생한 사당동 태평백화점(동작대로 115)을 14일과 25일 사이에 방문한 고객들은 가까운 선별진료소를 찾아 검사에 응해줄 것을 당부했다.

해당 백화점은 지난 20일 1층 매장 직원 1명이 최초 확진 판정을 받은 이후 현재까지 총 10명이 확진 판정을 받은 상황이다.

구는 백화점 전 직원을 대상으로 한 코로나19 검사를 진행 중에 있으며, 거리두기 준수 및 확진자 발생 층을 포함한 백화점 전 층의 방역소독을 실시하는 등 방역활동에 총력을 기울이고 있다.

더불어, 3월14일 이후 백화점 방문자들의 자발적 진단검사를 안내하는 내용으로 24일과 25일 2차례에 걸쳐 재난문자를 발송했다.

한편, 구는 보건소(장승배기역 1번 출구) 및 사당문화회관(남성역 2번 출구) 2개소에 선별진료소를 운영 중에 있으며 보건소 선별진료소는 상시 운영, 사당문화회관 선별진료소는 일요일에 미운영한다.

동작구 관내 선별진료소 운영시간

동작구 보건소(평일 09:00~18:00 / 토·일·공휴일 09:00~15:00)

사당문화회관 선별진료소(평일 10:00~17:00 / 토요일 10:00~14:00)

동작구재난안전방역대책본부 관계자는 ”코로나19는 검사를 통한 확산방지가 가장 중요하므로 해당 백화점을 방문한 분들은 나와 가족의 건강을 위해 즉시 가까운 선별진료소를 찾아 선제적 검사에 응해줄 것을 거듭 당부 드린다"고 말했다.

