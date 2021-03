[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김민이 나이가 믿기지 않는 몸매를 자랑했다.

김민은 25일 자신의 인스타그램에 "Good thing I am covering my stomach! (배를 가려서 다행이야)"라는 글과 함께 원피스 수영복을 입은 자신의 사진을 올렸다.

1973년생으로 올해 만 48세인 그는 나이가 믿기지 않는 군살 없는 몸매로 시선을 사로잡았다.

김민은 지난 2006년 영화감독 이지호와 결혼한 후, 연예계 활동을 중단했고 현재 미국 LA에 거주 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr