ADT캡스, 금고전문 기업 선일금고와 업무협약

ADT캡스의 보안서비스와 선일의 금고상품 결합한 ICT 기반 보안 상품 개발

[아시아경제 김철현 기자] 보안전문기업 ADT캡스(대표 박진효)는 국내 1위 금고제작업체인 선일금고와 포괄적 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

ADT캡스와 선일금고는 이번 협약을 통해 양사의 기술력을 결합한 상품을 개발·출시하고, 시너지 극대화를 위해 제휴 및 공동사업 협력 체계를 구축하기로 했다. ADT캡스의 통합 관제 시스템 및 출동 인프라 등 물리보안 솔루션과 선일금고의 금고 상품을 결합해 소비자에게 한층 더 고도화된 보안 혜택을 제공할 예정이다.

특히 양사가 보유한 생체인식 기술과 첨단 ICT 기반의 보안 솔루션을 더해 신규 상품 개발에 나설 계획이다. 이 외에도 다양한 형태의 제휴, 프로모션 등을 통해 고객 만족 향상에도 힘쓸 방침이다.

이원민 ADT캡스 MS사업 본부장은 "보안전문기업 ADT캡스가 그간 축적한 보안 노하우와 기술력이 금고라는 특수 제품과 결합함으로써 한층 더 고도화된 보안 서비스를 제공할 것으로 기대하고 있다"며 "앞으로도 ADT캡스는 다양한 산업군과 지속적인 사업 협력을 통해 보안사업의 영역을 확장하고 가치를 높여 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr