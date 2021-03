스타필드 코엑스몰 별마당 도서관 ‘봄날의 시’ 행사 개최

[아시아경제 임춘한 기자] 스타필드 코엑스몰 별마당 도서관은 다음달 18일까지 봄기운과 사랑, 위로의 메시지를 전하는 ‘봄날의 시’ 행사를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 세대 간 소통이 이뤄지는 열린 공간답게 모두가 공감할 수 있는 다양한 테마의 시를 소개하고, 공간 곳곳을 꽃으로 장식해 낭만적인 봄 분위기를 만끽할 수 있도록 마련했다.

특히 코로나19 여파로 전국의 꽃맞이 행사가 대폭 취소, 제한돼 많은 사람들이 아쉬워하는 만큼 지친 마음을 달래고 봄날의 희망찬 기운을 전하기 위해 튤립, 수선화, 설유화 등 17종에 달하는 생화를 준비했다. 행사 기간 동안 방문객들은 높이 13m의 대형 서가와 튤립, 수선화, 안개꽃, 설유화, 아이비, 은사초 등 다채로운 봄꽃이 어우러진 색다른 풍경을 감상할 수 있다. 또한 꽃으로 꾸며진 계단에서 책을 읽고, 화사한 꽃을 배경 삼아 사진을 찍는 등 여유를 즐길 수 있다.

봄날의 시 읽기 캠페인도 진행한다. 스타필드 코엑스몰에서 5만원 이상 구매 고객에게 전시 중인 시집을 증정하고, 행사 기간 동안 전시 시집을 10% 할인 판매한다. 이밖에 감명 깊은 시 문구 인증 사진을 해시태그와 함께 본인 계정의 SNS에 업로드하면 음료쿠폰(100명)을 선물한다.

신세계프라퍼티 관계자는 “겨울이 지나면 봄이 오듯 지금의 힘든 시기도 함께 이겨낼 수 있다는 희망과 위로의 의미를 담아 꽃으로 가득 찬 별마당 도서관을 새롭게 선보였다”며 “일상에 지친 고객들이 봄날의 별마당 도서관에서 꽃과 함께 힐링되는 하루를 보내길 바라며 어려움을 겪고 있는 화훼농가에도 조금이나마 보탬이 될 수 있길 바란다”고 말했다.

