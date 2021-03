北 "신형전술유도탄 2발 시험발사…동해 600㎞ 수역 목표 타격"(종합)

김정은 총비서는 불참…리병철, 시험결과 보고

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 "지난 25일 신형전술유도탄 2발을 동해 600㎞ 수역을 목표로 시험 발사했다"고 확인했다.

북한 노동당 기관지인 노동신문은 26일 "국방과학원은 25일 새로 개발한 신형전술유도탄 시험발사를 진행했다"며 이같이 보도했다.

리병철 당 중앙군사위원회 부위원장과 노동당 군수공업부 및 국방과학연구 부문 간부들이 시험을 지도했으며, 김정은 총비서는 불참했다.

노동신문은 "시험 발사한 2기의 신형전술유도탄은 이미 개발된 전술유도탄의 핵심기술을 이용하면서 탄두중량을 2.5톤(t)으로 개량한 무기체계"라며 "조선 동해상 600㎞ 수역의 설정된 목표를 정확히 타격했다"고 보도했다.

국방과학원은 시험발사 직후 "이번 시험발사는 확신성 있게 예견한 바 그대로 대단히 성공적으로 진행되었다"며 "시험발사과정을 통해 개량형 고체연료발동기의 믿음성(신뢰성)을 확증했으며, 이미 다른 유도탄들에 적용하고있는 저고도활공도약형비행방식의 변칙적인 궤도특성 역시 재확증했다"고 밝혔다.

리 부위원장은 "오늘의 무기시험은 당 제8차대회가 제시한 국방과학정책을 관철해나가는데서 중요한 공정"이라며 "우리의 군사력 강화와 조선반도에 존재하는 각종 군사적 위협들을 억제하는 데서 커다란 의의를 가진다"고 평가했다.

리 부위원장은 이날 시험발사 결과를 김 총비서에게 보고했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr