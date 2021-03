경남 거창교육지원청, 학교장 청렴·소통 회의 … "올해 행정업무 대전환"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창교육지원청(교육장 정진용)은 25일 '청렴·소통 3월 학교(기관)장 회의'를 교육지원청 과장, 장학사 및 각 팀장, 유·초·중·고·특수 학교(원)장, 도서관장 등이 참석한 가운데 열었다고 26일 밝혔다.

스마트시대에 걸맞게 태블릿PC로 종이 없는 회의로 진행된 이날 회의에서는 교실 수업 및 행정업무의 대전환이라는 주제로 블렌디드러닝 교육과정 운영 지원 방안 등을 논의했다.

개학기 어린이 통학버스 점검 강화 및 안전교육에 대한 안내와 그린 스마트 미래학교 사업 추진과 더불어 특색 있는 환경 프로그램 운영도 논제로 다뤄졌다.

회의의 막바지에는 청렴한 공직 풍토를 조성하는 길잡이로서 국가 청렴도 향상을 위해 노력하기로 하는 '청렴실천다짐'선언식과 서약 시간을 가져 청렴한 경남교육 실현을 위한 의지를 다졌다.

정진용 교육장은 "미래교육지원 플랫폼 '아이톡톡'을 보조교사로 활용한 안정적인 교육과정 운영과 학교 교육지원센터을 통해 교실수업과 학교 행정의 대전환을 이끌어 갈 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

