IMF "올해 韓 성장률 3.6% 전망"…두 달 만에 0.5%P 상향

[세종=아시아경제 손선희 기자] 국제통화기금(IMF)은 26일(한국시간) 올해 한국 경제성장률을 3.6%로 전망했다. 지난 1월 전망치(3.1%)에서 불과 두 달 만에 0.5%포인트 상향 조정한 것이다.

IMF는 이날 발표한 한국 연례협의 보고서에서 "지난해 2분기 들어 한국의 경제활동은 수출 반등, 특히 첨단 기술 산업 분야의 수출 및 기계설비 분야의 복원력 있는 투자에 힘입어 회복세로 돌아섰다"고 평가하면서 "코로나 관련 요소의 점진적 정상화 및 외부 수요 증대를 통해 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 3.6%로 예측된다"고 밝혔다.

당초 해당 보고서를 작성했을 때에는 GDP 성장률을 3.4%로 내다봤으나, 최근 발표된 추가경정예산을 반영해 3.6%로 상향 조정했다고 언급했다. 올해 인플레이션은 1.2%를 기록할 것으로 전망했다.

IMF는 "한국의 금융 시장은 빠르게 정상화되고 있다"며 "금융 분야의 건전성 지표는 현재까지 상대적으로 코로나의 영향을 적게 받아온 것으로 나타나고 있다"고 분석했다. 또 "최근 식품 가격 및 유가 상승에도 불구하고 인플레이션은 1% 이하 수준을 유지하고 있다"고 덧붙였다.

다만 "코로나 관련 리스크가 양방으로 열려있어 향후 전망에 대한 불확실성은 여전히 높다"면서 "국내외 코로나 재확산 및 백신 접종 속도 둔화는 주요 경제 하방 리스크이며, 예상보다 빠른 코로나 방역 및 지속적인 회복력 있는 외부 수요 증가는 주요 경제 상방 리스크"라고 분석했다.

IMF는 한국 경제가 현재의 회복세를 이어가기 위해서는 지속적인 거시경제 지원정책 및 금융 안정성 유지, 포용적 성장 촉진이 필요하다는 정책적 권고를 내놨다. 최근 국회에서 통과된 추경 등 '단기적 확장적 재정정책'에 대한 동의 입장을 밝히며 "올해 재정충격지수(fiscal impluse)가 양수(+)가 될 것이나, 향후 몇 년에 걸친 점진적인 재정건전화로 이를 상쇄(offset)할 수 있을 것"이라고 내다봤다. 그러면서 "독립 위원회를 통해 재정 준칙 이행을 모니터링하고 검토한다면 재정준칙의 신뢰가 증대될 것"이라고 재정준칙 도입 필요성을 강조했다.

또 경제회복을 위해서는 완화적 통화정책과 지속적인 기업 유동성 지원을 권고했다. 다만 "가계부채 증가세가 지속될 경우 규제를 강화할 필요가 있다"고 지적했다.

기획재정부는 이번 IMF 보고서와 관련해 "IMF의 성장률 전망은 그간 발표된 경제협력개발기구(OECD), 한국은행 등 주요기관은 물론 정부 전망보다도 높은 수준"이라며 "우리 경제가 코로나 위기를 가장 강하고 빨리 회복하는 선도 그룹 국가 중 하나라는 것을 의미한다"고 평가했다. 이어 "IMF의 정책권고는 올해 제시한 경제정책방향과 부합한다"며 "4차 재난지원금 등 추경의 조속한 집행을 통해 경기회복세를 유지·확대하는 한편 신성장 동력 확보, 포용성 제고 등을 위한 한국판 뉴딜 추진을 더욱 가속화해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

