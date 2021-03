[아시아경제 임혜선 기자] 자화전자 자화전자 033240 | 코스피 증권정보 현재가 17,150 전일대비 150 등락률 -0.87% 거래량 101,455 전일가 17,300 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 자화전자, 카메라모듈/부품 테마 상승세에 10.5% ↑전자 소·부·장 中企, 삼성·LG와 매칭…연대·협력 협약 close 가 류영대 대표의 사임으로 김찬용 대표이사를 신규 선임했다고 25일 공시했다. 이에 따라 자화전자 자화전자 033240 | 코스피 증권정보 현재가 17,150 전일대비 150 등락률 -0.87% 거래량 101,455 전일가 17,300 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 자화전자, 카메라모듈/부품 테마 상승세에 10.5% ↑전자 소·부·장 中企, 삼성·LG와 매칭…연대·협력 협약 close 는 김상면, 김찬용 각자대표 체제로 변경했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr