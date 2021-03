김근식, '빨강은 탐욕' 영상 공유한 고민정에 "무개념 친문"

"빨강 뽑으면 탐욕" 고민정, 與 지지 영상 공유

고민정 "文·민주당, 제가 지킬 사람들"

[아시아경제 허미담 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 "빨강(국민의힘) 뽑으면 탐욕"이라는 취지의 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 공유해 논란인 가운데 김근식 국민의힘 비전전략실장은 25일 "고 의원이 비웃음 사고 망신당하는 이유는 따로 있다"고 지적했다.

김 실장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "야당 투표 유권자들을 탐욕이라고 지칭해서 망신당하는 게 아니다. 야당 지지층을 탐욕에 투표한다고 비난해서 비웃음 사는 게 아니다"라며 이같이 말했다.

그는 "김대중과 노무현과 지금의 문재인 정권을 아무 생각 없이 동일한 연장선으로 인식하기 때문"이라며 "역사의식도 문제의식도 없는 무개념 친문 의원이기 때문"이라고 일갈했다.

이어 "지금 문 정권에 DJ(김대중 전 대통령)의 협치와 포용의 리더십이 있느냐. JP(김종필 전 국무총리)를 끌어안고 전두환을 용서한 DJ의 화해 정신이 문 정권에 있느냐"고 반문했다.

또 김 실장은 "지금 문 정권에 노무현의 경청과 토론의 문화가 존재하느냐. 한나라당과의 대연정(大聯政)을 구상하고 국익을 위해 이라크파병, 한미FTA, 강정기지 결단한 노무현의 합리성이 있느냐"고 꼬집었다.

그러면서 그는 "문 정권은 결코 DJ와 노무현을 계승하지도, 동일선상에 있지도 않다. 그저 끼리끼리 '탐욕'만 추구하는 패거리 집단일 뿐이다. '탐욕'을 위해 DJ, 노무현 팔이 하는 한심한 집단일 뿐"이라며 "김홍걸이 DJ를 계승하냐. 조국이 노무현을 계승하냐"고 비판했다.

끝으로 김 실장은 "무능하고 오만하고 뻔뻔하고 고집불통인 지금 문 정권을 아무 생각 없이 DJ, 노무현과 일체화하는 고 의원의 인식 때문에 망신당하고 비웃음 사는 것"이라며 "DJ 팔이, 노무현 팔이 그만하시라"고 일갈했다.

앞서 고 의원은 전날 자신의 페이스북에 '국민의힘에 투표하는 것은 탐욕에 투표하는 것'이라는 취지의 영상을 공유해 논란이 됐다.

해당 영상에는 "파란색이 싫어졌다, 빨간색이 좋아졌다, 이 둘이 같은 말인가"라며 "당신은 빨간색이 어울리는 사람이 아니다. 당신은 이제껏 단 한 번도 탐욕에 투표한 적이 없다"는 내용이 담겼다. 이에 일각에서는 "빨간색(국민의힘)에 투표하는 것이 탐욕"이라는 표현은 부적절하다는 지적이 나왔다.

논란이 커지자 고 의원은 페이스북에 재차 글을 올려 "김대중, 노무현, 문재인 대통령이 만들어 가고 있는 그 세상을 거꾸로 돌려놓을 순 없다. 잘못도 있고, 고쳐야 할 점들도 분명 있다"며 "하지만 그렇다고 해서 포기하고 주저앉아 울고만 있을 순 없다"고 했다.

또 그는 "부족한 점이 많은 저인 줄 안다. 그 화살은 저에게 쏘아 달라. 온몸이 상처투성이가 돼도 버텨낼 것"이라며 "하지만 민주당을, 문재인 대통령을, 박영선 서울시장 후보를, 김영춘 부산시장 후보를 입에 올리지도 말라고 하지는 말아 달라. 제가 반드시 지켜야 할 사람들이기 때문이다. 함께 세상을 만들어가야 할 가족이기 때문"이라고 말하며 글을 마무리했다.

