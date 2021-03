마이크로칩, 국내 우수 전자공학도 32 명에게 장학금 수여

차세대 엔지니어 양성을 위한 적극적인 노력

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 마이크로칩테크놀로지(북아시아 총괄 및 한국대표 한병돈)는 연례 행사인 마이크로칩 대학생 장학금 지원 프로그램 시상식을 지난 24일 서울에서 개최하고, 국내 13개 우수대학 출신의 전자공학도 32 명에게 장학금을 수여했다.

대학생과 대학원생들을 대상으로 PIC® 및 AVR® 마이크로컨트롤러(MCU) 관련 강의에서 우수한 성적을 거둔 학생들을 선발했으며, 산학협력 프로그램 내 임베디드 설계 프로젝트에 참여해 탁월한 성과를 거둔 학생들도 선발됐다.

특히 마이크로칩 제품이 적용된 사물인터넷(IoT), 보안, 자동차, 의료, 전력 제어, 스마트팜 및 엔지니어링, 로봇 시스템 및 모터 제어 애플리케이션 등의 설계 과제에 이번 장학금을 수여받은 우수한 학생들이 참여했다.

마이크로칩의 한병돈 북아시아 총괄 및 한국 대표는 “마이크로칩은 국내 차세대 전자공학 엔지니어들이 직업적인 목표를 이루고 필요한 역량을 갈고 닦을 수 있도록 핵심적인 지원 역할을 하고 있다”며 “마이크로칩은 국내 교육기관들이 학생들에게 다방면으로 수준 높은 엔지니어링 교육을 제공할 수 있도록 계속해서 지원할 계획이다”고 밝혔다.

마이크로칩은 국내 대학들에 개선된 교육과정 내용, 기술 지원, 개발 툴, 제품 샘플, 참고 도서 및 자료들을 제공하는 등 다방면으로 지원을 아끼지 않고 있다.

더욱 풍성하고 실용적인 교육과정을 위해 마이크로칩은 최신 교육 자료를 활용한 새로운 MCU 및 FPGA 강의를 개설하고자 지난해 5곳 이상의 주요 대학 및 교육기관과 협력했으며, 이외에도 400명이 넘는 미래 엔지니어 양성을 목표로 다양한 대학교 및 교육기관에서 임베디드 보안 및 MCU 에 관한 강의가 개설될 수 있도록 지원했다.

마이크로칩은 지난 2005년 장학금 프로그램을 처음 시작한 이래 한국에서 250명 이상의 학생들에게 장학금을 수여했으며, 이러한 노력의 결과로서 지금까지 수여 장학생 중 절반 정도가 산업 전반에 걸쳐 MCU 엔지니어로 성장하고 있다.

이번 2021년 장학금 프로그램에 참여한 대학은 고려대학교, 광운대학교, 경남대학교, 경성대학교, 국민대학교, 동의과학대학교, 목포해양대학교, 부천대학교, 아주대학교, 연세대학교, 전주대학교, 한국산업기술대학교, 호남대학교이다.

마이크로칩테크놀로지에 대해 마이크로칩테크놀로지는 스마트, 커넥티드, 시큐어 임베디드 컨트롤 솔루션을 제공하는 선도적인 공급업체이다.

사용하기 쉬운 개발 도구와 포괄적인 제품 포트폴리오를 통해, 고객은 제품 개발 위험이 적고 전체시스템 비용과 출시 기간을 단축하는 최적의 설계를 구현할 수 있다. 마이크로칩의 솔루션은 산업, 자동차, 소비재, 우주 항공 및 국방, 통신 및 컴퓨팅 시장에서 12만 5000여 곳이 넘는 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

미국 아리조나 주 챈들러에 본사를 둔 마이크로칩은 신뢰할 수 있는 제품 공급 능력 및 품질과 함께 탁월한 기술 지원 역량을 자랑한다.

