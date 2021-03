[영광군=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 비대면 관광이 중요해지는 시점에서 지역을 찾는 관광객들에게 스마트폰으로 쉽게 접근할 수 있는 ‘관광전자지도’를 제작한다고 25일 밝혔다.

스마트 관광전자지도란 모바일 웹사이트 기반의 관광지도로 관광지, 축제·행사 일정 등 지역 홍보에 효과적이며 GPS를 연동한 관광객 위치 표시, 카카오·T-Map 네비게이션 연계를 통한 길안내, 날씨 등 다양한 정보를 확인할 수 있는 복합적인 관광지도다.

또 별도의 전용 어플을 다운받을 필요 없이 국내 주요 포털 사이트에서 키워드 검색만으로 바로 접속할 수 있어 관광객의 수요와 만족도를 높일 수 있을것으로 기대된다.

군 관계자는 “지역을 찾는 관광객의 수요에 맞춰 관광수용태세 정비를 지속적으로 개선해 군 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

