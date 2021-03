美 증권위, 월가에 스팩 자료 요구…공식조사 들어가나

스팩 열풍에 버블 붕괴 우려 제기

[아시아경제 김수환 기자] 미국 월가에서 기업의 우회 상장 통로인 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 투자 열풍이 거세지는 가운데 미 증권거래위원회(SEC)가 금융기관에 관련 자료 제출을 요구한 것으로 전해졌다. 미 금융 당국이 스팩의 버블 붕괴 우려에 대해 공식 조사할지 주목되고 있다.

24일(현지시간) 주요 외신에 따르면 SEC는 최근 월가 주요 은행에 스팩 투자의 위험성 관리 현황에 대한 자료 제출을 요구했다. 소식통에 따르면 SEC가 요구한 자료에는 스팩 합병 거래 수수료 현황과 은행별 스팩 합병에 대한 규제·감시 장치 여부 등이 포함됐다.

SEC는 이에 대해 공식 입장을 내놓지 않았다. 다만 한 소식통은 "스팩의 버블 붕괴 우려에 대한 공식 조사에 조만간 들어갈 수도 있다는 것"이라고 설명했다.

스팩은 기업을 인수하기 위한 목적으로만 설립되는 법인으로, 증시에 먼저 상장해 자본을 모은 뒤 비상장 기업을 인수합병(M&A) 한다. 비상장기업으로서는 까다로운 기업공개(IPO) 절차 없이 쉽게 상장할 수 있다는 점이 특징이다.

특히 지난해 당국이 대규모 확장 재정 정책을 시행하면서 시중에 자금이 풀리자 스팩 상장 사례가 대폭 늘었다. 전문가들은 이에 스팩 열풍에 대해 거품 우려를 제기해왔다.

미 금융 당국이 본격적인 움직임에 들어간 것은 스팩으로 우회 상장한 일부 기업의 실체가 부실하고 수익에 비해 과도한 주가를 기록하고 있다는 관측 때문인 것으로 분석된다. 실제로 올 초부터 지금까지 스팩 관련 기업 8곳이 회사의 부실 상태를 숨겼다는 이유로 투자자들로부터 소송을 당했다.

앞서 SEC는 과도한 스팩 투자를 경계하는 입장을 내놓으면서 "스팩의 구조적 문제에 대해 면밀히 들여다보고 있다"고 밝힌 바 있다.

일각에서는 스팩 기업 내부자들이 비공개 정보를 이용해 스팩이 합병할 기업을 미리 알고 주식을 처분하는 등 주가 조작 위험도 있다고 제기했다.

