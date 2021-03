경기도, 공동주택 리모델링 컨설팅 시범단지 2곳 선정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 고양 문촌마을16단지 뉴삼익아파트와 안양 초원부영아파트가 경기도의 리모델링 지원 아파트 단지로 최종 선정됐다.

경기도는 노후 공동주택의 입주자가 리모델링 추진 여부를 사업초기에 판단할 수 있도록 컨설팅 비용을 지원하는 '경기도 공동주택 리모델링 컨설팅 시범사업'에 고양 문촌마을16단지 뉴삼익아파트와 안양 초원부영아파트가 선정됐다고 25일 밝혔다.

도는 앞서 '경기도 리모델링 자문단'으로 평가위원을 구성하고, 지난 1월5일부터 2월16일까지 공모에 신청한 111개 단지를 대상으로 1차 서류평가를 통해 20개 단지를 선정한 뒤 2차 현장조사와 입주자대표회의 및 소유자 면담 등을 진행했다.

신동우 평가위원장은 "신청한 단지가 많아 2개 단지를 선정하는 것이 쉽지 않았지만 리모델링 사업효율성, 주민의지와 시군 지원의지 등 실현가능성을 고려해 선정했다"며 "다만 사업 실현가능성이 낮은 단지에 대해서도 행정 및 재정적 지원 방안이 마련될 수 있도록 다양한 사례의 단지에 대한 컨설팅이 필요하다"고 전했다.

선정된 단지는 관할 시군에서 단지 여건에 맞는 리모델링 방안 제시 및 사업성 분석 등 컨설팅 용역을 수행하게 된다.

도는 작년 9월 공포된 '경기도 공동주택 리모델링 활성화 및 지원에 관한 조례'에 따라 리모델링 컨설팅 용역비의 50%를 지원한다.

용역은 시군의 예산확보 및 발주 등을 거쳐 빠르면 6월 중 진행된다. 내년 2월 완료 목표다. 도는 이를 통해 리모델링 사업 초기에 주민의사결정 지원체계를 위한 모범 모델을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞서 도는 이재명 경기도지사의 공약사항인 공동주택 리모델링 활성화를 위해 리모델링 자문단을 구성해 자문회의와 조례 제정 등 행정 및 재정적 지원근거를 마련하고 공모를 진행했다.

도는 다양한 단지의 컨설팅 사례 확보를 위해 기존 신청단지 중 추가 선정 방안과 컨설팅의 정례화 방안 등을 검토하기로 했다.

