신라스테이 서부산, 내달 15일 '그랜드 오픈'

2013년 동탄점 이후 전국 13번째, 부산 2번째 오픈

임대방식 아닌 위탁운영 방식으로 운영…국내선 처음

"포스트코로나 대비, 3년간 매년 국내외 프로퍼티 오픈할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이는 다음달 15일 '신라스테이 서부산'을 오픈한다고 25일 밝혔다. 2013년 동탄점 이후 전국 13번째 신라스테이다. 부산에선 해운대에 이어 2번째 오픈이다.

신라스테이 서부산은 비즈니스, 교육, 주거 등이 몰린 '미래 첨단산업도시' 명지국제신도시에 위치한다. 김해, 창원, 거제를 잇는 교통의 요충지다. 운영방식 역시 선진 호텔 체인에서 운영하는 방식인 위탁운영방식을 택했다고 호텔 측은 밝혔다. 기존 12곳에선 임대운영 방식이 적용됐다.

호텔은 지하 2층~지상 25층 규모로 총 295개 객실과 뷔페 레스토랑 '카페', 라운지 바, 야외수영장, 연회장, 미팅룸, 피트니스 센터, 비즈니스 코너, 사우나로 구성된다. 신라스테이 서부산은 프라이빗 자쿠지(월풀 욕조)가 비치된 테라스와 여유로운 공간이 강점인 온돌 타입 객실 '테라스 온돌룸'을 새롭게 선보인다.

호텔 5층에는 시티뷰를 감상할 수 있는 야외 수영장과 성인·유아용 자쿠지가 마련됐다. 2층에는 남성 전용 사우나를 배치해 피로를 풀며 재충전의 시간을 가질 수 있도록 했다. 호텔 측은 지역 내 연회 시설 인프라가 부족했던 만큼 연회장과 미팅룸도 각광받을 것으로 봤다. 결혼식, 돌잔치, 콘퍼런스 등을 진행할 수 있다. 신라스테이 서부산은 김해국제공항에서 차량으로 약 25분이 소요된다. 대중 교통을 이용한 접근도 용이하다.

신라스테이 서부산은 개관을 기념해 '그랜드 오프닝' 패키지를 선보인다. 패키지는 객실(1박), 조식(2인), 신라스테이 시그니처 베어(1개)로 구성돼 있다. 오는 4월15일부터 30일까지 신라스테이 서부산에서 이용할 수 있다.

신라스테이는 "포스트 코로나에 대비해 그동안 쌓아온 브랜드력과 운영력을 바탕으로 신규호텔 오픈을 지속 추진하고 있다"며 "서부산 오픈 이후에도 향후 3년 간 여수, 세종, 미국 새너제이 등 매년 국내외에 신규 프로퍼티를 오픈할 계획"이라고 말했다.

