[클릭 e종목]한화솔루션, 어닝 서프라이즈…업싸이클 올라탔네

[아시아경제 이선애 기자] 키움증권은 25일 한화솔루션의 투자의견 '매수', 목표주가 6만8000원을 유지한다고 밝혔다.

이동욱 키움증권 연구원은 "한화솔루션의 올해 1분기 영업이익은 2500억원으로 전 분기 대비 282.2% 증가하며, 시장 기대치(1892억원)를 크게 상회할 전망"이라며 "태양광부문의 원가 상승이 예상되지만, 주력 석유화학 제품들의 스프레드가 급격히 개선될 것으로 예상되기 때문"이라고 분석했다.

케미칼부문 영업이익은 2296억원으로 전 분기 대비 247.9% 증가할 전망이다. 운송비 급등이 제품가격 강세에 영향을 주고 있고, 주요 제품인 LDPE/PVC/EVA 등의 역외 공급 차질이 발생하는 역내의 높은 수요로 스프레드가 급격히 상승했고, TDI/가성소다도 전 분기 대비 가격이 개선되고 있기 때문이다. 큐셀부문 영업이익은 전 분기 대비 흑자전환한 10억원을 기록할 전망이다. 폴리실리콘 가격이 급등하는 가운데 동사의 태양광의 원·부재료 가격 상승세가 유지되고 있기 때문이다.

첨단소재부문 영업이익은 41억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망이다. 전 분기 발생하였던 일회성 비용의 기저 효과가 예상되는 가운데 전방 자동차 업황 턴어라운드에 기인한다. 갤러리아부문 영업이익은 74억원으로 전 분기 대비 29.0% 감소할 전망이나, 사회적 거리두기 완화로 작년 동기 대비는 실적이 크게 개선될 것으로 보인다.

IHS에 따르면 강한 수요 및 제한된 신증설로 PVC는 업싸이클이 예상된다. 작년 2%의 수요 감소가 있었으나, 2025년까지 연평균 4.5%의 수요 증가가 전망되는 가운데, 신규 프로젝트 제한으로 공급은 2025년까지 연평균 1.8% 증가에 불과할 것으로 보이기 때문이다. 작년 코로나19로 세계 PVC 가동률은 78%로 감소하였지만, 올해는 81%, 2025년에는 90% 수준으로 가파르게 상승할 전망이다. 참고로 동사의 연결(중국 법인 포함) PVC 생산능력은 113만t으로 세계 12위권 PVC 업체이다. 한편 LDPE 또한 병산품인 EVA의 수급이 타이트한 가운데 대규모 증설 제한으로 보수적으로도 내년까지는 현재의 강력한 업황이 유지될 가능성이 크다.

