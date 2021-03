"美장기금리 상승에 변동성 확대 등 국내 경기불안 가능성 커져"

[아시아경제 정현진 기자] 미국의 장기금리 상승에 따른 국내 금융시장의 변동성이 확대되면서 증시 하락 등 유가증권 가치 하락, 해외 자본 유출 가능성이 커지고 코로나19로 타격 입은 실물경기에도 부정적인 영향을 줄 수 있다는 분석이 나왔다.

한국경제연구원은 25일 '한미 통화정책 비교 : 금융위기 vs 코로나19' 보고서를 통해 "시계열 분석 결과 미 장기금리 상승은 미 신용스프레드와 기간프리미엄을 키운다"면서 이같이 밝혔다. 한경연은 미국의 장기금리 상승이 국내 장기금리, 원·달러 환율, 위험프리미엄에 상승충격을 주게 되면서 금융시장의 변동성을 확대시키고 외국인 투자 등 해외자본 유출을 가속화시키는 요인으로 작용한다고 분석했다.

이승석 한경연 부연구위원은 "미 장기금리 상승이 국내 주요 금융지표를 자극해 금융시장의 변동성 확대가 발생하면 외국인 주식 등 해외자본이 유출되어 증시하락과 같은 부정적 영향이 현실화될 수 있다"고 설명했다.

한경연은 거시변수 분석을 통해 미 장기금리 상승효과가 금융시장의 경로를 통해 실물시장으로 전이되면서 국내 총생산과 투자 등 주요 거시 펀더멘탈 변수의 위축을 유발시키는 것으로 봤다. 이 부연구위원은 "미 장기금리 상승이 금융시장을 통해 실물시장에까지 파급되면 백신 보급 등 호재에도 불구하고 꾸물거리고 있는 경기회복이 더욱 지연되는 결과를 낳을 수 있다"고 주장했다.

이 부연구위원은 또 "향후 한국의 통화정책은 기준금리 중심의 단기금리 타깃팅 정책에서 한걸음 더 나아가 장기금리의 안정화 관리를 위해 더 적극적으로 노력할 필요가 있다"면서 "코로나19 대응과정에서 한국은행은 비전통적인 통화정책 수단을 부분적으로 수용하긴 했으나 여전히 재정정책에 편중된 경기부양을 펼쳐왔던 것이 사실"이라고 평가했다. 그러면서 이 부연구위원은 "주가지수 급락 등 자산가격 하락에 선제적으로 대응하고 경제위기 과정에서 늘어난 각 경제주체의 자금조달비용에 대한 부담을 완화해 경기회복을 최대한으로 이끌어 내기 위해서라도 장기금리를 하향 안정화시켜 나가는 것이 바람직하다"고 말했다.

