[국회의원 재산공개] 500억 이상 재산 보유 의원 박덕흠·전봉민…재산 더 늘었다

1위는 전봉민…914억원 신고

2위 박덕흠…부동산 가액 올라

[아시아경제 전진영 기자] 21대 국회에서 500억원 이상의 재산을 보유한 자산가는 국민의힘에서 탈당한 박덕흠·전봉민 무소속 의원 두명인 것으로 나타났다. 두 사람 모두 1년 사이에 재산이 증가했다.

전 의원은 21대 국회에서 재산 보유 1위를 기록했다. 이번에 신고된 재산은 914억 2087만원으로, 지난해보다 642만원 늘었다. 전 의원의 재산 가운데 가액이 높은 재산은 비상장주식으로, 그가 대표이사로 있었던 이진주택(1만주), 동수토건(5만 8300주) 등이 858억 7313만원을 차지했다. 전 의원의 예금도 21억 3000만원이 늘었는데, 이는 퇴직금 수령에 따른 가액 증가로 신고됐다. 전 의원은 이밖에도 부산광역시 기장군 일대의 토지와 본인 명의의 수영구 아파트 한 채를 보유하고 있다.

박 의원은 전 의원의 뒤를 이어 보유재산 2위를 기록했다. 그는 지난해보다 350만원 증가한 559억 8854만원을 신고했다. 피감기관으로부터 공사를 수주했다는 의혹으로 이해충돌 논란을 빚은 박 의원 재산 대부분은 부동산이 차지하고 있다. 박 의원과 그의 배우자는 서울특별시 송파구 잠실동 일대의 대지, 강원도 홍천군 북방면의 전답, 제주시 과수원 등을 토지로 신고했다. 박 의원의 건물은 가액변동으로 17억원이 올라 94억 3000만원을 기록했다. 그는 서울 강남과 지역구인 충북 옥천에 아파트 한 채씩을 보유하고 있으며, 이밖에도 충북 괴산과 서울 영등포에 상가 등도 갖고 있다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr