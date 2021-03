'다음달 접종' 화이자 백신, 중앙예방접종센터 도착…"안전한 운송이 핵심"

'개별계약' 화이자 백신 25만명분, 24일 국내 도착

1만1700회분 국립중앙의료원 접종센터로 운송

[아시아경제 김지희 기자] 다음달 1일 만 75세 이상 고령층을 대상으로 접종이 시작되는 화이자 백신이 24일 인천공항을 통해 국내에 도착했다. 이번 백신은 앞서 코백스 퍼실리티를 통해 들여온 물량과 달리 정부가 개별 계약을 통해 확보한 물량으로, 이달 내 도입키로 한 50만명분 중 절반이다.

이날 오전 국내로 반입된 화이자 백신은 수송차량을 이용해 정오께 국립중앙의료원(NMC)으로 옮겨졌다. 차량이 도착하자 강지은 중앙예방접종센터 책임약사가 차량 탱크 앞뒤 부분의 밀봉 씰을 확인하고 항공화물 물류사인 UPS 직원으로 서류를 인수인계 받았다.

왼쪽 탱크 앞부분의 봉인지를 군사경찰이 제거하면서 본격적인 백신 하차 작업에 돌입했다. 강 책임약사와 UPS 직원이 함께 백신이 담긴 상자 개수와 밀봉여부 등을 확인한 뒤 하차가 이뤄졌다.

화이자 백신은 흔들림에 민감한 만큼 이동은 매우 천천히 조심스럽게 이뤄졌다. 백신은 D동 사무실에 도착해 냉동고만 있는 별도 창고로 옮겨졌다.

백신이 센터에 도착한 지 5분도 채 되지 않아 백신이 담긴 박스의 개봉이 시작됐다. 보안경과 장갑을 착용한 센터 직원이 화이자 자체 온도계를 확인한 후 개봉을 시작했다. 백신의 온도와 관련해 화이자 본사와 계속적으로 통신이 가능한 온도계다. 직원은 상자 속 드라이아이스를 꺼낸 뒤 곧장 백신을 냉동고로 옮겨 넣었다.

이윽고 두 번째 상자를 개봉하는 과정에서는 온도계가 꺼지지 않는 문제가 나타나기도 했다. 문제가 발생하자 강 책임약사가 화이자 측과 연락을 시도했다. 강 약사는 “온도계가 화이자 센트럴에 기록된다. 백신을 받으면서 (온도계를) 끄고 리포트를 받아야하는데 온도계가 꺼지지 않아 화이자와 연결해 (온도계 이상 여부를) 확인하려고 한다”고 설명했다.

싱가포르 화이자에서 백신의 온도가 기록됐는지 컨펌이 필요한 탓에 개봉이 지연됐다. 약 30분 가량 기다린 뒤에야 강 약사는 “개봉 시 화이자 중앙에서 온도 모니터링을 중단하게 돼 있는데 연결 문제가 있었다”면서 “싱가포르 지사를 통해 온도에는 문제가 없음을 확인했고, 개봉을 진행하려고 한다”고 전했다. 백신을 상자에서 꺼내 보관을 위해 냉동고에 넣기까지는 1분 가량이 소요됐다.

이날 NMC에 배송된 백신은 1950바이알이다. 약 1만1700회분에 해당하는 물량이다.

이날 호송에 참여한 박영달 교통순찰대 부대장 경감은 “백신 수송은 최대한 안전하게 수송하는 것을 원칙으로 삼고 특히 일반차량과 교통사고가 발생하지 않도록 신경쓰고 있다”며 “백신이 계속 들어오고 있는 만큼 국민 여러분도 염려하지 마시고 접종에 적극 참여해 주시길 바란다”고 말했다.

