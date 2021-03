[공직자재산공개] 경기도 시장·군수 35%, 10억이상 부동산 보유

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 시장·군수 3명 가운데 1명은 본인과 가족 명의로 10억원 이상의 건물과 토지를 보유한 것으로 나타났다.

25일 정부공직자윤리위원회가 공개한 2021년도 정기재산변동사항에 따르면 경기지역 시장·군수 31명 가운데 11명(35%)이 10억원이 넘는 부동산을 신고했다.

엄태준 이천시장은 토지(5건) 5100여만 원, 건물(4건) 53억3000여만 원 등 모두 53억8100여만 원의 부동산을 신고해 가장 많았다.

건물 4건은 모두 배우자 명의였다. 이 가운데 이천시 진리동 상가 건물(대지 3033㎡, 면적 2007㎡)의 경우 현재 가액이 46억6000여만원이었다. 엄 시장의 배우자는 산부인과 의사다.

백군기 용인시장은 토지(9건) 17억9400여만 원, 건물(2건) 11억3900여만 원 등 모두 29억3300여만 원을 신고해 엄 시장에 이어 2번째로 부동산이 많았다.

토지의 경우 본인 명의의 논과 임야가 2건에 2600여만 원, 배우자 명의의 임야와 대지가 7건에 17억6700여만원이었다. 건물 2건은 모두 본인 명의다.

백 시장은 특히 배우자가 서울 한남동에 연립주택 13채(28억여 원 상당)를 보유해 다주택자로 분류되자, 이들 주택을 모두 증여했다.

김상돈 의왕시장은 토지(19건) 12억4200여만 원, 건물(6건) 15억2600여만 원 등 모두 27억6800여만 원을 신고해 엄·백시장에 이어 랭킹 3위에 올랐다. 지난해 매입한 일부 상가건물의 경우 오전동 재개발구역에 포함됐다.

이에 대해 김 시장 측은 "2013년부터 정비계획이 진행된 만큼 사전 정보를 이용한 것이 아니다"며 "퇴직 후 상가를 운영할 목적으로 구입했다"고 해명했다.

이 외에도 부동산이 많은 시장·군수에는 정동균 양평군수(20억6700여만 원), 서철모 화성시장(18억1700여만 원), 김보라 안성시장(16억700여만 원), 최대호 안양시장(12억3500여만 원) 등이 포함됐다.

도내 시장·군수들은 모두 3기 신도시와 관련한 토지를 보유하지는 않은 것으로 확인됐지만 은수미 성남시장은 집값이 폭등한 세종시에 아파트 1채(가액 2억1600만원)를 갖고 있었다.

부동산 외에 예금 등을 포함한 경기도 내 시장·군수들의 평균 재산 신고액은 12억6500여만 원이었다. 최고액은 엄태준 이천시장으로 59억8900여만 원이었다.

최종환 파주시장은 최저액인 3300여만 원을 신고했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr