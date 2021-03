정의용 "美 아시아인 향한 혐오범죄 급증 우려…동포 안전 위해 美와 협력"

[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관이 미국 내 아시아인을 향한 혐오범죄 급증을 우려하며 미국 정부와 긴밀히 협조하겠다는 뜻을 밝혔다.

24일 외교부 대변인실에 따르면 정 장관은 이날 오전 실장급 이상 정례 주요 간부회의에서 "최근 미국내에서 아시아계 커뮤니티에 대한 인종차별주의적 혐오범죄가 급증하고 있는데 대해 깊은 우려를 표명한다"고 밝혔다.

정 장관은 "아시아계 커뮤니티에 대한 혐오범죄 증가는 바로 미국내 우리 동포들에 대한 안전의 문제"라며 "우리 정부는 이에 큰 관심을 갖고, 동포들의 피해 예방과 안전을 위해 미국 정부 각급 관계기관과 긴밀히 협조해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이와 관련, 외교부는 최근 한국을 방문한 토니 블링컨 미국 국무장관과도 협의했으며, 블링컨 장관이 "아시아계 커뮤니티가 존중과 존경을 받고 안전하게 생활할 수 있도록 맞서 나가겠다"고 말했다고 밝혔다.

외교부는 "우리 정부는 잇따른 혐오범죄로 인해 커다란 충격을 받은 우리 동포사회와 아시아계 커뮤니티에 다시 한번 깊은 위로를 전한다"며 "혐오와 폭력에 침묵하지 않고 단호히 맞서는 미국 정부의 노력을 계속하여 적극 지지해나갈 것"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr