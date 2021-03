박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 24일 서울 종로노인복지관을 방문, 어르신들과 인사를 나누고 있다. 이 자리에서 박 후보는 노인복지 관련 정책현안 청취 및 노인공약 발표를 했다./국회사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.