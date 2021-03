복지부, 17종 바우처 서비스 카드 '국민행복카드'로 통합 운영

[아시아경제 이춘희 기자] 나뉘어져 있던 국가 사회서비스 이용권(바우처) 카드가 앞으로 일원화된다.

보건복지부는 다음달 1일부터 국민행복카드와 아이행복카드로 이원화돼있던 바우처 카드를 '국민행복카드' 단일 체계로 통합·운영한다고 24일 밝혔다.

기존에는 임신·출산 시 국민행복카드를 발급받아 국민건강보험에서 지원하는 진료비 바우처를 사용하고, 아이가 크면 아이행복카드를 새로 발급받아 보육료 또는 유아학비 바우처를 사용하는 불편이 있었다. 하지만 앞으로는 한 번 국민행복카드 발급만으로 17종의 바우처 사업에 계속 사용할 수 있다. 또한 기존에는 국민행복카드와 아이행복카드 발급 카드사가 나눠져 있었지만 이번 조치를 통해 해당 카드를 발급하던 모든 카드사에서 국민행복카드를 발급하게 된다.

통합 국민행복카드로 이용할 수 있는 바우처는 총 17종으로 ▲건강보험 임신?출산 진료비지원 ▲지역사회서비스투자 ▲산모신생아건강관리지원 ▲가사간병방문지원 ▲장애인활동지원 ▲발달재활서비스 ▲언어발달지원 ▲발달장애인부모상담 ▲발달장애인 주간활동서비스 ▲청소년발달장애학생 방과 후 활동서비스 ▲청소년산모 임신?출산 의료비지원 ▲저소득층 기저귀?조제분유 지원 ▲에너지바우처 ▲아이돌봄지원 ▲여성청소년 생리대(보건위생물품)지원 ▲유아학비 지원 ▲보육료 지원이다.

이미 국민행복카드를 보유하고 있는 경우 기존 카드를 활용해 17종 바우처 사업의 이용이 모두 가능해진다. 아이행복카드의 경우 기존 카드로 보육료와 유아학비 바우처는 이용 가능하지만, 다른 바우처를 신청할 경우 국민행복카드를 새로 발급 받아야 한다. 카드 발급은 통합카드 사업자로 정부과 계약된 ▲BC카드 ▲롯데카드 ▲삼성카드 ▲신한카드 ▲KB국민카드 5개 카드사의 누리집 또는 영업점을 통해 가능하다.

국민행복카드에 관한 안내를 원하는 경우 국민행복카드 누리집에 접속하거나 각 카드사, 한국사회보장정보원, 보건복지부 등으로 문의하면 된다.

장호연 복지부 차세대 사회보장정보시스템 구축추진단장은 "이번 바우처 카드 통합을 통해 많은 임산부 및 학부모의 불편이 해소되고 국민들의 카드 선택의 폭이 넓어질 것으로 기대한다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr