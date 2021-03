[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)는 지난 22일 광주여자대학교에서 기숙사생 500명을 대상으로 비대면 화상 소방안전교육을 실시했다고 23일 밝혔다.

이번 교육은 소방안전교육이론 강의로 화재 위험 요소를 사전 차단하고 위기상황 발생 시 자립하여 대처할 수 있도록 추진됐다.

소화기 및 소화전 사용법과 비상시 피난대피요령 등을 중점 교육했다.

또 교육에 참석하지 못하는 학생들과 외국인 유학생들을 위해 교육교재(한국어 500개·중국어 100개·베트남어 50개·영어 100개)를 제작해 배부했다.

최병복 119재난대응과장은 “대학교 기숙사는 많은 학생들이 거주하고 있는 만큼 모두의 안전을 위해 화재 예방에 관심을 기울여 달라”고 말했다.

