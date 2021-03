[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥의 한 국도를 달리던 차량 3대가 잇따라 추돌해 1명이 숨지고 3명이 중경상을 입은 사고가 발생했다.

23일 전남 고흥경찰서에 따르면 이날 낮 12시 38분께 고흥군 남양면 15번 국도에서 A(78) 씨의 SUV가 앞서가던 승용차 좌측 후미를 들이받았다.

이 사고로 왼쪽으로 틀어진 A씨의 차량 운전석을 뒤따라오던 SUV가 다시 충격했다.

결국 A씨는 크게 다쳐 숨졌고, A씨의 차량과 부딪힌 다른 차량 탑승자 1명이 중상, 2명이 경상을 입고 병원으로 옮겨진 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

