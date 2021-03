여수시 “우체국쇼핑몰 시 브랜드관 입점 신청” 홍보 나서

시 농수특산품 기획전 할인쿠폰, 제휴 쇼핑몰 온라인 판촉 등 다양한 혜택

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수시(시장 권오봉)가 우체국쇼핑몰 여수시 브랜드관 입점업체를 연중 모집한다고 23일 밝혔다.

여수시는 지난해 1200만 원의 예산을 투자해 5억 6천만 원의 매출을 달성한 성과를 바탕으로, 올해에는 입점업체와 판매품목을 확대해 여수 브랜드관의 대대적인 활성화에 나선다.

시 브랜드관은 지난해부터 코로나19로 인해 판로확보에 어려움을 겪고 있는 농수특산품 생산자(업체)를 돕기 위해 우체국과 협약을 체결하고 우체국쇼핑몰 내에 개설한 온라인 농수특산품 매장이다.

시 브랜드관은 농·수·축산물 및 가공식품, 건강기능식품 등의 생산자, 생산단체, 제조업체, 유통사업자라면 누구나 참여할 수 있으며, 참여를 위해서는 우체국쇼핑몰 입점이 선행돼야 한다.

우체국쇼핑몰 입점은 신청서와 사업자등록증(사본), 통신판매신고증(사본) 등 제반서류를 갖추어 우체국으로 이메일 또는 우편접수하면 된다.

우체국쇼핑몰에 제품 등록 후 시 브랜드관에 입점하게 되면, 각종 기획전 행사 시 할인쿠폰을 제공받을 수 있으며, 제품 상세페이지 무료제작과 제휴 쇼핑몰 온라인 판촉 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

시 관계자는 “여수시 브랜드관에 입점 신청을 하고도 우체국쇼핑몰에 등록이 되지 않았거나, 우체국쇼핑몰 등록업체가 여수시 브랜드관에 미입점 되어 있는 사례가 많다”면서 온라인 판로 확대를 고민 중인 참여업체들의 많은 관심과 참여를 당부했다.

기타 입점절차 등 자세한 사항은 우체국쇼핑몰과 시 브랜드관으로 문의하면 된다.

