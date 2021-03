美콜로라도서 총기 난사 사건…경관 포함 10명 목숨 잃어·용의자 구금

[아시아경제 박병희 기자] 미국 콜로라도주의 한 식료품점에서 22일(현지시간) 총기 난사 사건이 발생해 경찰을 포함해 모두 10명이 숨졌다.

이날 오후 콜로라도주 볼더의 '킹 수퍼스' 식료품점에서 총격 사건이 발생해 모두 10명이 사망했고, 경찰이 유력한 용의자 1명을 체포했다고 AP 통신 등이 보도했다.

마리스 헤롤드 볼더 경찰서장은 사건 브리핑에서 에릭 탤리 경관(51)을 포함해 10명이 총격에 희생됐다고 발표했다. 볼더 카운티 검찰도 많은 사람이 살해됐으며 희생자 유족에게 통보하는 절차를 진행하고 있다고 말했다.

경찰은 이날 사건 현장에서 대치 끝에 유력한 총격 용의자를 체포해 구금했다. 이 용의자는 현재 병원에서 치료를 받고 있다고 경찰은 전했다. 경찰은 용의자를 상대로 수사를 진행 중이며 구체적인 범행 동기는 밟혀지지 않았다고 밝혔다.

앞서 경찰은 이날 총격 사건이 발생하자 현장에 중무장한 특수기동대(SWAT)를 대거 투입하고 현장에 헬기 여러 대를 띄웠다.

CNN 방송은 경찰 관계자를 인용해 용의자가 범행 당시 AR-15 소총을 사용한 것으로 보인다고 전했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr