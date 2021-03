광주은행, 금융 수요 반영 ‘여수웅천지점’ 개점

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 전남 여수시 웅천지구에 여수웅천지점(지점장 문찬국)을 개점했다고 23일 밝혔다.

여수시 웅천지구는 면적 280만㎡에 인구 3만 명 수용을 목표로 조성 중인 대규모 공공택지지구로 마리나항만 개발사업과 웅천~소호간 대교 건설을 통해 해양레저 스포츠 및 교통의 중심지로 각광받고 있다.

여수시 웅천지구로의 지속적 인구 유입에 따라 지역민의 금융 수요가 확대되면서 광주은행은 고객의 접근성과 편의성을 고려, 아파트 단지가 밀집된 웅천로 삼거리에 위치한 신축건물 1층에 여수웅천지점을 신설했다.

최근 시중은행이 인력 감축과 맞물려 영업점 통폐합 및 축소 작업을 통해 점포 수를 줄여나가고 있는 실정이지만 광주은행은 지역민의 금융 수요와 지역 신도시 활성화에 따르는 변화를 적극 반영함으로써 신시장 개척 전략을 추진하고자 영업점 신설을 단행했다.

송종욱 광주은행장은 “전남·광주 대표은행으로서 금융편의 및 질높은 금융서비스를 제공하고, 고객중심과 지역밀착경영을 실천함으로써 지역민과 고객님들의 금융동반자 역할에 최선을 다하겠다”며 “더 나아가 지역과 상생발전해 나가기 위해 사회공헌활동 및 이익 이상의 가치를 추구할 수 있는 다양한 활동에 앞장서며 지역민과 함께 동행해 나가겠다”고 말했다.

한편, 현재 광주은행의 영업점 수는 143개점이며, 전남·광주 지역에 118개, 수도권에 25개 지점이 있다.

