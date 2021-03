신세계푸드, '올반X숭의가든 칼집 돼지포갈비' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계푸드가 인천지역 대표맛집 숭의가든과 협업해 '올반X숭의가든 칼집 돼지포갈비'를 출시한다고 23일 밝혔다. 숭의가든은 1991년 문을 연 인천지역 대표맛집이다.

신세계푸드는 코로나19가 장기화 되면서 유명 맛집의 메뉴를 집에서 그대로 즐기는 레스토랑 간편식(RMR) 시장이 지속적으로 성장하는 것에 주목했다. 이번 협업으로 선보이는 '올반X숭의가든 칼집 돼지포갈비'는 100% 통갈비를 손으로 직접 포를 뜨고 칼집을 넣어 숭의가든의 특제양념에 24시간 저온 숙성한 것이 특징이다. 뼈에 붙은 뼈갈비와 살로만 구성된 순살갈비 2종으로 구성됐다.

‘올반X숭의가든 칼집 돼지포갈비’는 23일 오후 5시 현대홈쇼핑에서 방송인 김한석씨가 출연해 첫 선을 보인다. 한 세트에 뼈갈비(280g) 7팩, 순살갈비(280g) 3팩 등 총 10팩으로 구성됐다. 가격은 6만9900원이다.

