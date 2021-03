미래식품소재 시장 선점…CJ제일제당, 세계 최초 '천연시스테인' 개발

기능성 아미노산 시스테인 대량생산하는 최초 기업

고기 향(香)을 낼 수 있어 비건 식품 등에도 활용

부가가치 높은 식품용 천연 소재 시장 공략

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당은 세계 최초로 기능성 아미노산인 '시스테인(L-Cysteine)'을 비(非)전기분해 방식으로 대량 생산하는 기술을 확보해 상용화한다고 2일 밝혔다. 브랜드와 제품명은 '플레이버엔리치 마스터C'다.

시스테인은 기능성 아미노산으로, 항산화·해독·피부재생 등의 효과가 있고, 고기 향(肉香)을 내는 소재다. 건강기능식품, 의약품 소재나 동물사료 첨가제 등으로 활용된다. 최근에는 일반 식품에 향을 더하기 위한 활용이 늘면서 ‘천연’ 시스테인에 대한 수요가 지속 증가하는 추세다. 특히 식품에 쓰이는 천연 시스테인은 일반 제품에 비해 거래가격이 최대 3배 가량 높아 부가가치가 크다.

현재 시스테인을 생산하는 대부분 기업은 동물의 털 등에서 추출하는1세대 시스테인 또는 식물성 원료를 전기 분해해 만드는 2세대 시스테인에 머물러 있는 상황이다. CJ제일제당은 미생물 발효 공법을 기반으로 전기분해 없이 생산하는 3세대 시스테인 생산에 성공했다.

미국, 유럽 등에서 식품소재에 대한 ‘천연’ 표기 기준이 엄격해지고 있는 점도 큰 기회가 될 전망이다. 원재료뿐만 아니라 생산과정에도 인위적인 공정이 없는 제품만을 ‘천연’으로 인정하는 분위기가 확산되고 있다. 실제로 최근 미국 농무부(USDA)가 ‘천연 향(Natural Flavor)’에 대한 규정을 구체화하면서 전기분해 방식은 더 이상 ‘천연’ 공법으로 인정받기 어려울 것으로 보인다.

CJ제일제당은 향후 향료 시장에서 천연 시스테인 수요가 크게 늘어날 것으로 기대하고 있다. 시스테인은 대체육을 비롯한 미래 식품과 할랄, 비건용 음식에 사용할 수 있다.

CJ제일제당 관계자는 "천연 시스테인 시장은 2025년까지 연평균 두 자리 수 성장률이 예상될 정도로 미래가치가 큰 시장"이라며, "'플레이버엔리치'가 새로운 소재를 찾는 글로벌 기업들에게 좋은 대안이 될 것"이라고 말했다.

한편, 지난해 출시한 클린 라벨 발효 조미소재 '테이스트엔리치'도 30여 개국 100여 개 업체와 거래계약을 체결하는 등 성공적으로 시장에 안착하고 있다. ‘맛’ 소재 분야에서는 '테이스트엔리치'를, ‘향’ 소재 분야에서는 천연 시스테인 '플레이버엔리치'를 차세대 주력 제품으로 육성할 방침이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr