[골프토픽] 세계랭킹 2위 토머스 "도쿄올림픽 출전 기대"…‘넘버 1’ 존슨은 불참

[아시아경제 노우래 기자] ○…세계랭킹 2위 저스틴 토머스(미국·사진)가 도쿄올림픽 출전 의지를 드러냈다.

23일(한국시간) 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 델테크놀로지매치플레이 공식 기자회견에서 "올림픽 등판은 내가 한 번도 누려보지 못한 최고의 영예라고 생각한다"고 했다. 이어 "출격했다는 사실 하나만으로도 어깨에 힘을 줄 수 있는 것이 올림픽"이라면서 "미국 대표팀 일원이 될 수 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다. 최종 엔트리는 디오픈이 끝난 직후인 6월21일자 세계랭킹으로 정한다.

세계랭킹 1위 더스틴 존슨(미국)이 "메이저 등 굵직한 대회 일정을 고려하면 도쿄올림픽 참가가 바람직하지 않다고 판단된다"고 발언한 것과 대비된다. 미국 선수 중 ‘넘버 2’인 토머스는 이변이 없는 한 올림픽 대표팀에 선발될 것으로 보인다. 세계랭킹 4위 콜린 모리카와, 5위 브라이슨 디섐보, 6위 잰더 쇼플리, 7위 패트릭 리드, 9위 웨브 심프슨, 10위 패트릭 캔틀레이 등이 경쟁하고 있다.

