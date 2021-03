삼성화재, 평사원협의회 33년 만에 노동조합 설립

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 188,500 전일대비 1,000 등락률 +0.53% 거래량 116,855 전일가 187,500 2021.03.22 15:30 장마감 관련기사 "보험 소송 남발"…지난해 소송가액만 2조 넘어(종합)소송가액만 2조원대…지난해 보험사 소송 늘었다삼성화재, ESG위원회 신설 "지속가능경영 강화" close 평사원협의회 노동조합은 22일 서울지방고용노동청에 노동조합 설립 신고를 마치고 본격적인 활동을 시작했다고 밝혔다.

지난 1987년 삼성화재 전신인 안국화재 당시 탄생한 '평사원협의회'는 33년 만에 노조 지위를 얻었다. 22대 평사원협의회는 작년 12월 선거 당시 공약이었던 노조 설립을 이행하게 됐다.

평사원협의회 노조는 전 직원을 대상으로 노조 설립동의 과정을 거치고, 19일 18시 기준 재직 임직원 5800여명 중 3076명이 동의를 얻어 노조 설립 신고를 했다.

평사원협의회 노조는 "사우들만을 바라보고 일을 하기 위해 결단을 내렸고 사우의 뜻과 의지로 자발적으로 만들어진 독립노조"라며 "직급과 입사경로,지역과 세대를 구분치 않고 전 직원을 아우르며 본연의 임무를 수행하는 것에만 집중하겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr