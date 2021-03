시진핑, 北 김정은에 구두친서 "북·중 관계 발전시키고 싶다"

[아시아경제 부애리 기자] 시진핑 중국 국가주석이 22일 김정은 북한 국무위원장에게 구두 친서를 보내 북·중 관계 발전 의지를 밝혔다.

22일 신화통신에 따르면 쑹타오 중국 공산당 대외연락부 부장은 이날 베이징에서 리룡남 중국 주재 북한 대사를 접견한 자리에서 시 주석의 구두 친서를 전했다.

시 주석은 "우리는 새로운 형세 아래 북한 동지들과 손을 잡고 노력하고 싶다"면서 "북·중 관계를 잘 지키고 견고히 하며 발전시키고 싶다"고 밝혔다.

이어 그는 "양국의 사회주의 사업이 끊임없이 새로운 성과를 거두고, 양국 인민들이 더욱 행복하게 하고 싶다"고 덧붙였다.

시 주석은 "현재 100년 만의 정세변화와 세기적인 코로나19가 중첩됐다"면서 "국제적·지역적 형세가 심각히 변하고 있다"고 말했다.

또 "중국은 북한, 관계 당사자들과 함께 한반도 문제의 정치적 해결 방향을 견지하고, 한반도의 평화안정을 지키며 지역의 평화안정과 발전번영을 위해 새로운 적극적 공헌을 하고 싶다"고 밝혔다.

