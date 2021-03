[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 22일 오후 3시28분 중부내륙고속도로 지선 상행선 서대구 톨게이트(나들목) 앞에서 7중 추돌사고가 발생했다.

이 사고로 남성 1명이 숨지고, 다른 1명은 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐다. 또 다른 10명은 갈비뼈가 부러지는 등 크고 작은 상처를 입었다.

사고 직후 압축된 종이를 싣고 있던 트럭에서는 불까지 나면서, 서대구나들목 일대 2㎞ 구간에서는 극심한 정체 현상을 빚었다.

경찰과 소방 당국은 블랙박스 영상 등을 토대로 사고 원인을 조사하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr