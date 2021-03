이상익 함평군수, 자동차 극장 활용 ‘군민과의 대화’ 나서

22일 오전 함평읍 시작으로 나흘간 진행





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군이 코로나19로 인해 지난 2년 동안 실시하지 못했던 ‘군민과의 대화’를 함평자동차극장에서 전국 최초로 비대면 방식으로 개최해 군민들과 소통에 나섰다.

22일 군에 따르면 이날부터 오는 25일까지 나흘간 비대면 군민과의 대화를 개최해 군민과 그간의 성과를 공유하고 남은 임기 동안의 군정 계획을 밝힌다.

이날 오전 9시 45분부터 실시된 함평읍민과의 대화 시간에는 이개호 국회의원과 이상익 함평군수, 김형모 함평군의회 의장과 의원, 함평군 지역구 전남도의회 의원과 차량 약 70여 대에 탑승한 주민 200여 명이 자리를 함께했다.

코로나19의 장기화로 대면 행사 진행이 어려움에 따라 기존의 읍면 순회 방식에서 함평자동차극장 다목적 무대를 활용한 비대면 방식을 통해 진행 주요 추진사업에 대한 군정 보고와 함께 함평군 발전 방향과 군민의 애로사항을 청취한다.

군민과의 대화는 주민들이 차 한 대당 4명을 최대인원으로 자동차 극장에서 영화를 보는 형식으로 참여하게 되며 하루에 3부로 나눠 진행된다.

이 군수가 직접 주재한 함평읍민과의 대화에서는 지역경제 활성화를 위한 축제 준비(2024 엑스포 개최 준비), 읍사무소 청사 이전, 함평 학다리고교 앞 사거리 회전교차로 설치, 함평읍 중심지 인도 보도블럭 정비, 舊 자광어린이집 부지 활용과 주차장 확보 방안, 동함평TG 사거리 회전교차로 설치 등 6건의 건의 사항이 제시됐다.

이상익 군수는 “민생현장의 생생한 목소리를 전달하고 함평군 미래를 위해 함께 고민해주셔서 감사하다”며 “군민들의 건의 사항과 관심사를 최대한 긍정적으로 검토해 군정에 반영할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

군은 이번 행사에서 제시된 군민 건의 사항은 관련 부서의 심도 있는 검토과정을 거쳐 군정에 적극 반영할 방침이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr