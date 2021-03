AZ "코로나 백신, 美 임상서 효과 79%…혈전 위험 높이지 않아"

[아시아경제 부애리 기자] 제약사 아스트라제네카(AZ)가 자사의 코로나19 백신이 미국에서 진행한 임상 3상시험에서 79% 효과가 나타났다고 발표했다.

22일 AP통신 등 주요 외신에 따르면 미국의 임상시험에는 3만2449명이 참여했는데 이중 2만명은 백신을 접종하고 나머지는 위약을 투약해 비교하는 방식이었다.

AZ는 보도자료를 내고 자사 백신이 코로나19 증상 발현을 예방하는데 79% 효능을 보였다고 밝혔다.

입원이 필요한 중증으로의 진행을 막는데는 100%의 효과를 보여다고 AZ는 밝혔다. 65세 이상 고령자에게서는 전체평균보다 80%의 효과를 나타냈다.

백신은 고령자를 포함해 모든 연령대에서 효과를 보였다고 AZ 측은 설명했다.

AFP통신은 이번 미국 임상 시험에서 혈전 형성 위험을 증가시키지는 않은 것으로 나타났다고 보도했다.

AZ와 코로나19 백신을 공동개발한 영국 옥스퍼드대 역시 이날 미국, 칠레, 페루에서 전 연령대를 상대로 진행한 임상 3상 시험에서 AZ의 코로나19 백신이 안전하고 높은 효능을 가진 것으로 나타났다고 발표했다.

