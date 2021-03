서울시 청년허브, 청년주도 서울 미래과제 해결…5개 분야 공모

총 1억 8000만원 규모 미래 세대, 미래 서울의 과제를 해결하는 청년 프로젝트 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울특별시 청년허브가 23일부터 청년 주도의 지속가능한 미래를 모색하며, ‘오늘의 실험, 미래로 한 걸음’이란 주제로 지원사업 5개 분야의 공모를 시작한다.

올해 주요 지원사업은 ▲ 프로젝트 공간 지원사업 ‘없애는 실험실’ ▲ 청년 커뮤니티 실험 지원사업 ‘청년팟’ ▲ 청년 직업 실험 지원사업 ‘청년업’ ▲ 입주공간 지원사업 ‘미닫이 실험실’ ▲‘글로벌 솔루션랩’ 등 5개 분야를 대상으로 한다.

청년 직업실험 지원사업 '청년업'은 최대 800만원, 프로젝트 공간 지원사업 '없애는 실험실'은 최대 300만원, 청년 국제교류협력 지원사업 '글로벌 솔루션랩'은 최대 500만원, 청년 커뮤니티 실험 지원사업 '청년팟'은 최대 200만원까지 지원할 계획이다.

청년허브는 2020년 청년 커뮤니티 200건 지원, 청년정책 개발을 위한 공론장 25회 진행 및 368명 참여, 청년 직업실험 32건 지원, 입주공간 11건을 지원한 바 있다.

지원사업들은 청년허브 공식 홈페이지 및 서울청년포털에서 3월 23일부터 확인 가능하며 공고 이후 화상회의 플랫폼 ‘줌(zoom)’을 통해 ▲ 청년허브 지원사업 내용 ▲ 지원대상 ▲ 신청기간 및 신청방법 ▲ 사업별 질의응답 등의 비대면 소통 프로그램도 진행 예정이다.

조완석 서울시 청년청장은 “청년들의 다양한 사회적 활동을 지원하는 것은 지속가능한 서울을 위한 사회적 투자”라며 “앞으로도 청년의 시도를 적극적으로 지원하여 더불어 함께 잘 사는 서울의 미래를 만들어가겠다”고 말했다.

