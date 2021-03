김한종 전남도의장, 전남도립미술관 개관식 참석

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 김한종 전남도의장은 22일 광양시에 소재한 ‘전남도립미술관 개관식’에 참석해 개관을 축하했다.

이날 개관식은 김영록 전남도지사를 비롯해 주한프랑스대사관 필립르포르 대사, 장석웅 교육감 등 관계자들이 함께 참석했다. 또 한국, 캐나다, 프랑스 3개국 13명의 작가가 참여한 개관 기념 특별기획전도 가졌다.

김한종 의장은 “지역의 과거 역사와 현재 문화가 결합한 이 자리에 도립 미술관이 개관한 것은 매우 큰 의미가 있다”며 “앞으로 도립 미술관이 여수와 순천의 문화와 관광지 등과 어우러져 우리 전남을 대표하는 문화예술 명소로 자리 잡기를 기대한다”고 밝혔다.

이어 “전남도의회는 도민의 삶 속에 문화가 항상 함께 할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”며 “전남 문화예술인들이 창작활동에 전념할 수 있도록 창작지원도 꼼꼼히 챙기겠다”고 강조했다.

