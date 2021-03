한수원, UAE 원자력공사와 한국형 신형경수로 R&D 협력

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국수력원자력은 아랍에미리트연합 원자력공사(ENEC)와 UAE에 수출한 한국형 신형경수로(APR1400)의 연구개발 및 기술교류를 위한 연구개발(R&D) 협력 양해각서(MOU)를 22일 체결했다.

이날 MOU 체결로 두 기관은 앞으로 3년간 원전 기자재, 방사화학 등 9개 분야의 R&D에 협력하고, 이를 위해 분야별 워킹그룹을 운영키로 했다. 그동안 원자력 산업 발전을 위해 양국 정부간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 한수원의 우수한 원전 기술력과 연구성과가 반영된 결과라는 평가다.

또한 향후 UAE 바라카 원전의 안정적 운영 뿐 아니라 한국형 APR1400 원전의 중동지역 기술교류 증진에도 기여할 것으로 예상된다. 한수원은 R&D 분야별 사업화를 통해 사업성과 공유, 사업 기회 확대도 이뤄질 것으로 전망했다.

정재훈 한수원 사장은 "ENEC와 R&D 분야 파트너로 함께 하게 돼 고무적"이라며 "40여년간 국내 원전 운영과정에서 축적한 R&D 성과를 바탕으로 한수원과 ENEC이 상호 발전하는 동반자 관계로 나아가도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

