[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 22일 서울 서대문구 본사에서 금융소비자보호법 준수 의식을 강화하고 금융소비자보호 문화 확산을 위한 금융소비자보호 실천 결의대회를 개최했다고 밝혔다.

농협손보는 금소법 시행에 따른 안내장 배포 및 홈페이지·모바일을 통한 안내 등을 실시하고, 임직원 대상으로는 온라인교육을 실시할 계획이다.

최창수 대표는 "금소법 시행에 발맞춰 금융소비자의 권익보호와 고객행복을 최우선 가치로 삼고 모든 임직원이 책임감을 가지고 소비자보호를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr