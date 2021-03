[아시아경제 지연진 기자] 유가증권시장본부는 성안 성안 011300 | 코스피 증권정보 현재가 787 전일대비 45 등락률 +6.06% 거래량 28,850,890 전일가 742 2021.03.22 10:28 장중(20분지연) 관련기사 [오후장 인기검색종목 PICK5] 현대코퍼레이션홀딩스, 케이씨티, 케이씨에스.. 윤석열 종친, 이재명 친구…정치테마주 '주가조작' 잡아낸다전기차 新 수혜주!! 이번주 ‘ㅇㅇㅇ’ 강세! 주가 올라갑니다 close 에 대해 회계감사인의 감사의견 비적정 보도와 관련해 조회공시를 요구했다고 22일 공시했다. 답변 기한은 오는 23일 오후 6시까지다.

또 이날 오전 10시29분부터 주식매매거래를 정지했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr