그린 뉴딜·탄소중립 실현하는 녹색건축 전문가 발굴 기대

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 제7회 건축물에너지평가사 자격시험이 제1차 6월 26일, 제2차 10월 23일에 서울 지역에서 실시된다고 22일 밝혔다.

원서접수는 내달 15일부터 온라인으로만 가능하며, 응시자격, 시험출제 과목 등 기타 자세한 사항은 자격시험 시행공고에서 확인할 수 있다. 코로나-19의 확산추이에 따라 향후 시험일정 조정이 불가피한 경우 별도 공지할 예정이다.

건축물에너지평가사는 건축물에너지효율등급 인증평가, 그린 리모델링 사업 등 녹색건축물 조성을 위한 전문자격으로, 매년 건물에너지에 대한 건축, 기계, 전기, 신재생 분야의 이론 및 실무지식 평가를 통해 선발한다.

