아성다이소, '봄맞이 정리용품 기획전' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 아성다이소는 '봄맞이 정리용품 기획전'을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 기획전은 계절에서는 작은 공간도 효율적으로 활용할 수 있도록 정리용품, 수납용품 등 총 80여 종을 선보인다.

두꺼운 겨울 옷과 이불을 넣고, 봄 옷을 꺼내놓는 데 필요한 상품들이 준비됐다. '이동식 행거(5000원)'는 74×41×157㎝로 작은 실내 공간에도 들어간다. '종이박스 정리함'은 두 가지로 사이즈로 옷 크기에 따라 선택할 수 있다. '이불용 밸브압축팩' 두꺼운 이불을 효율적으로 정리하는데 도움을 준다.

공간의 효율성을 높여주는 정리용품도 선보인다. '공간을 줄이는 행거'는 행거 하나에 다양한 옷을 수납할 수 있도록 디자인됐다. '다용도 도어행거'는 문에 걸 수 있도록 해 자주입는 옷이나 모자 등을 보관할 때 쓸 수 있다.

재택근무 등에 활용할 수 있는 용품도 나왔다. '언더베드 리빙박스'는 침대 밑에 들어갈 수 있도록 낮은 높이로 디자인됐다. 뚜껑이 있어 자주 사용하지 않는 물품을 보관하기에 적당하다. '펠리컨 수납함'은 42×44×30㎝ 사이즈로 적재를 할 수 있도록 디자인돼 옷장이 따로 없는 1인 가구에서 옷장 대신 사용하기 적당하다.

아성다이소 관계자는 "봄이 오면 사람들은 분위기를 바꾸기 위해 실내 인테리어에 관심을 가지게 되는데, 실내 인테리어는 정리와 수납부터 시작하는 것이 좋다"며 "앞으로도 다이소는 고객들과 공감할 수 있는 다양한 기획전을 지속적으로 선보일것"이라고 말했다.

