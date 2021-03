삼성전자 '비스포크 정수기' 출시…가격은 최대 129만9000원

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자가 '비스포크 정수기'를 22일 출시했다.

비스포크 정수기는 정수기 모듈을 싱크대 아래 설치하는 빌트인 타입의 직수형 정수기다. 이 제품은 정수 성능과 간편한 위생 관리 등 혁신적인 기능과 맞춤형 디자인을 인정 받아 올해 1월 열린 'CES 2021'에서 혁신상을 수상했다.

기능과 색상 취향대로 선택 가능한 모듈형 디자인

비스포크 정수기는 소비자가 원하는 기능만 선택해 구입할 수 있는 모듈형 정수 시스템을 국내 시장에 처음으로 도입했다.

정수 기능만 원하는 소비자는 필터와 구동부로 구성된 기본 모듈만 구입하고, 이후에 냉수나 온수 기능이 필요하면 해당 모듈만 추가해 업그레이드할 수 있다.

각 모듈은 싱크대 아래 설치 공간에 맞춰 아래 위로, 혹은 양 옆으로 유연하게 조합할 수 있으며, 파우셋(Faucet·출수부)만 외부로 노출돼 좁은 공간에서도 사용 가능하다.

비스포크 정수기는 주방 공간이나 사용자 취향에 따라 자유롭게 사용할 수 있도록 두가지 종류의 파우셋을 제공한다. 메인 파우셋은 싱크대 뿐만 아니라 아일랜드 식탁 등 접근성이 좋은 위치에 설치 가능하기 때문에 어린 아이들이 물을 받을 때 팔이 잘 닿지 않는다거나 세제가 정수기에 튀는 등의 불편함을 덜어준다.

작은 사이즈의 서브 파우셋은 서브 싱크대에 설치해 과일, 쌀 등을 씻거나 조리할 때 필요한 물을 받는 등 다양하게 활용할 수 있으며, 선택적으로 구매 가능하다. 두 종류의 파우셋 모두 120도의 넓은 각도로 회전할 수 있어 설치 공간에 제약을 받지 않고 어느 방향에서나 물을 받을 수 있다.

비스포크 정수기는 세련된 주방 공간을 연출할 수 있는 블랙, 화이트, 로즈골드 등 3가지 색상으로 선보였다. 메인 파우셋과 서브 파우셋의 색상을 각각 다르게 적용하면 최대 9가지의 조합이 가능하다. 소비자 선택 폭을 넓히기 위해 향후 네이비, 그린, 실버 컬러도 추가 예정이다.

정수 성능, 위생 관리는

비스포크 정수기는 '4단계 필터 시스템'이 적용돼 수돗물 속 이물질을 촘촘하게 걸러주는 강력한 정수 성능을 구현한다. 4단계 필터 시스템은 미국국가표준협회(ANSI)가 공식 승인한 정수기·음용수 실험기관인 NSF 인터내셔널로부터 납, 비소, 수은과 같은 중금속과 비스페놀A, 과불화합물(PFOA, PFOS) 등을 포함한 총 73가지 항목에 대한 정수 성능을 인증 받았다. 이는 국내에서 제조된 직수형 정수기 중 최다 항목이다. 물이 닿는 모든 부품을 포함한 정수 시스템의 재질이 1000여가지의 유해물질로부터 안전하고, 납을 포함하지 않았다는 점 역시 NSF 인증을 획득했다.

이 정수기에 적용된 필터는 최대 2500ℓ를 정수할 수 있는 대용량이다. 4인 가족이 하루에 6.8ℓ를 마신다고 가정했을 때 1년 동안 필터를 교체하지 않아도 된다.

위생에 민감한 국내 소비자들을 위해 정기적인 방문 케어 서비스를 받을 필요 없이 제품을 위생적으로 관리해주는 인공지능 기반의 '스마트 클린 케어' 서비스를 제공한다. 또한 4시간 동안 제품을 사용하지 않으면 내부 관에 고여있던 잔수를 자동으로 배출해 미생물이 증식하는 것을 방지해주는 '자동 배수', 스테인리스 직수관을 3일에 한번씩 자동으로 살균해 직수관 내부에 부착된 녹농균을 99.9%까지 살균해주는 '직수관 자동 살균', 정수 사용량을 파악해 필터 교체시기가 되면 자동으로 알려주는 알림 기능 등 다양한 위생 관리 기능을 제공한다.

이 외에도 ▲필요한 물의 양을 10㎖ 단위로 받을 수 있는 '미세 출수' ▲정수·냉수·온수 여부를 색상으로 나타내거나 컵을 놓을 위치를 알려주는 '컬러 라이팅' ▲사람이 다가오는 것을 감지해 은은한 불빛으로 맞아주는 '웰컴 라이팅' ▲터치하지 않고도 출수량을 설정하거나 필터 상태를 확인할 수 있는 빅스비 음성 명령 기능 등 기능도 탑재했다.

비스포크 정수기의 가격은 모듈 구성과 서브 파우셋 유무에 따라 출고가 기준 73만9000~129만9000원이다.

이달래 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 5,699,827 전일가 81,900 2021.03.22 11:10 장중(20분지연) 관련기사 반도체 수출증가!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 ‘이 종목’!! 주가 훨훨“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정국제 전문 학술지 "삼성 갤럭시 버즈프로, 난청환자에 효과" close 생활가전사업부 상무는 "비스포크 정수기는 정수 성능, 위생관리, 주방 인테리어 등 정수기와 관련된 다양한 트렌드를 면밀히 관찰하고 반영해 출시한 혁신 제품"이라며 "특히 소비자 개개인의 취향과 라이프스타일을 반영할 수 있는 비스포크 콘셉트까지 적용해 정수기 시장에 새로운 기준을 제시할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr